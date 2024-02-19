PIRASANIN YARARLARI

1. Çeşitli besin maddeleri içerir.

Pırasa düşük kalorili olmasına rağmen, özellikle magnezyum ve A, C ve K vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca lif, bakır, B6 vitamini, demir ve folat içerir.

2. Faydalı bitki bileşikleriyle doludur.

Pırasa antioksidanlar ve özellikle kaempferol ve alisin gibi kükürt bileşikleri açısından zengindir. Bunlar vücudu hastalıklardan koruduyor.

3. İnflamasyonu azaltabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Pırasa, inflamasyonu, kolesterolü, kan basıncını, pıhtı oluşumunu ve genel kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen kalp sağlığına yararlı bitki bileşikleri içerir.

4. Kilo kaybına yardımcı olabilir.

Pırasadaki lif ve su tokluk hissini artırabilir, bu da kilo kaybına yardımcı olabilir. Dahası, bu sebze çok düşük kalorilidir.

5. Belirli kanserlere karşı koruyabilir.

Bazı çalışmalar, pırasa bileşiklerinin kansere karşı savaşabileceğini ve pırasanın içerdiği alliumları fazlaca almanın bu hastalık riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

6. Sindirim sağlığına katkıda bulunabilir.

Pırasa, bağırsaklarınızdaki faydalı bakterileri besleyen çözünür lifin iyi bir kaynağıdır. Bu bakteriler de sırasıyla inflamasyonu azaltır ve sindirim sağlığını destekler.

7. Kan şekeri seviyelerini düşürebilir.

Alliumlardaki kükürt bileşiklerinin kan şekeri seviyelerini etkili bir şekilde düşürdüğü gösterilmiştir.

8. Beyin fonksiyonunu destekleyebilir.

Bu kükürt bileşikleri ayrıca beyni yaşa bağlı zihinsel gerilemeden ve hastalıklardan koruyabilir.

9. Enfeksiyonlarla savaşabilir.

Hayvanlarda yapılan araştırmalar, pırasada bulunan kaempferolün, bakteri, virüs ve maya enfeksiyonlarına karşı koruyabileceğini göstermektedir.

10. Beslenmeye eklenmesi kolaydır

Çiğ olarak salatalara eklenebileceği gibi çeşitli yemekleri de yapılabilir.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/leek-benefits#TOC_TITLE_HDR_9