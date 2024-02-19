Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için 28 Şubat’ta 18 araçlık taksi durağı ihalesi düzenleyecek. İhaleye katılacakların 27 Şubat tarihine kadar evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.
18 ARAÇLIK TAKSİ DURAĞI İHALESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşım imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için taksi durağı ihalesi düzenliyor. 18 araçlık taksi durağı ihalesi 28 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek.
ŞARTNAME DAİRE BAŞKANLIĞINDA
Şehir Hastanesinde çalıştırılacak taksi durağı ihale şartnameleri Ulaşım Daire Başkanlığından temin edilecek. Şartname bedeli 250 TL. İhaleye İzmit ilçesinde faaliyet gösteren taksi sahipleri katılabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 27 Şubat Salı günü saat 12.30’a kadar evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Taksi̇ci̇ler - Tahire ve akp ye kesinlikle binlerce oy yok
Hm - bunlar harbi kafayı yedi. Normal bir bilgilendirme haberinden bile siyaset devşirmeye calısıyorlar. Komik :)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.