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Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için 28 Şubat’ta 18 araçlık taksi durağı ihalesi düzenleyecek  

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Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için 28 Şubat’ta 18 araçlık taksi durağı ihalesi düzenleyecek. İhaleye katılacakların 27 Şubat tarihine kadar evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

18 ARAÇLIK TAKSİ DURAĞI İHALESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşım imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için taksi durağı ihalesi düzenliyor. 18 araçlık taksi durağı ihalesi 28 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek.

ŞARTNAME DAİRE BAŞKANLIĞINDA  

Şehir Hastanesinde çalıştırılacak taksi durağı ihale şartnameleri Ulaşım Daire Başkanlığından temin edilecek. Şartname bedeli 250 TL. İhaleye İzmit ilçesinde faaliyet gösteren taksi sahipleri katılabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 27 Şubat Salı günü saat 12.30’a kadar evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.
# Kocaeli Şehir Hastanesi, Taksi durağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

19 Şub 2024 - 12:57 - Gündem

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Yorumlar

(2)
01

Taksi̇ci̇ler - Tahire ve akp ye kesinlikle binlerce oy yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 13:04
02

Hm - @Taksi̇ci̇ler 01 nolu yoruma cevabı: bunlar harbi kafayı yedi. Normal bir bilgilendirme haberinden bile siyaset devşirmeye calısıyorlar. Komik :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 14:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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