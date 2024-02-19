Başkan Kocaman, “Biz hep birlikte Kartepe'yiz”  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında hemşehrileriyle bir araya geldi. Programa Başkan Kocaman’ın yanı sıra AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri eşlik ettiler.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara tamamlanan ve planlanan çalışmaları anlatan Başkan Kocaman, seçmenin AK Parti’ye olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Bu kente büyük bir aşkla hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Selam verdiğimiz her gönülde karşılaştığımız teveccühe layık olmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.