Başkan Deniz: “Emekli bayramlarda da sefalete itildi”

Emekli vatandaşlara dini bayramlarda verilen ikramiyelere ilişkin konuşan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı İhsan Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi,

BAYRAM İKRAMİYESİ EMEKLİYİ SEFALETE İTMİŞTİR

“2018 yılında dini bayramlarda Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Emeklilere dini bayramlarda bir maaş ikramiye vereceğiz’ demesiyle başlayan süreç 2022 yılında Ekonomist tek adamın emekli ikramiyesini bin 200 TL’ye ardından iki maaş ikramiyeyi bin TL olarak layık gördü. 2023’te 2 bin TL’ye çıkartılan emekli bayram ikramiyesi 2024’te 3 bin TL’ye çıkartıldı. Yerel seçimler sonucu verilen bayram ikramiyesi emekliyi yine sefalete itmiştir.

BU DÜZEN ADİL Mİ, ADALETLİ Mİ?

Yerel seçimler kapsamında yaptıkları açıklamalarda ‘Öncede emekli ikramiyesi mi vardı? O nu biz ilk defa uyguladık emekliye yüzde 50 zam yaptık’ dediler. Bunları söylerken hiç milletvekili bayram ikramiyelerinden bahsetmiyorlar. En düşük emekli maaşı ile sağlık, ulaşım ve ilaç kesintisi öderken emekli milletvekili 97 bin TL alıyor. Bir milletvekili sadece emekli maaşı da almıyor. Hem milletvekili maaşı hem de emekli maaşı alıyor. Bu düzen adil mi, adaletli mi? 10 bin TL’ye alan emekli 233 bin TL alan milletvekilini seçiyor yani kendi efendisini kendi seçiyor.