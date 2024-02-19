19 Şub 2024 - 13:19- Spor G:

Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı! Kocaelispor teşekkür etti

Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da yönetim kurulu, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı! Kocaelispor teşekkür etti mask
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Kocaelispor’un, Trendyol 1. Lig’e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
# Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor, medya, Trendyol

19 Şub 2024 - 13:19 - Spor

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Yorumlar

(3)
03

T.özgür -

Ertuğrul Sağlamın yerine getirdikleri Mustafa Güreselin karnesini aşağıya yazdım.

Şöyle bir takımda iki sene hocalı yapmamış..... Bakalım göreceğiz

Kulüp Adı Görevi Sözleşme Başlangıç T. Sözleşme Bitiş T. Fesih Tarihi

ÜMRANİYESPOR PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 08.09.2023 05.02.2024 05.02.2024

TEKSÜT BANDIRMA SPOR PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 17.08.2022 10.11.2022 10.11.2022

TEKSÜT BANDIRMA SPOR PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 10.08.2021 31.05.2022

KASIMPAŞA A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 01.12.2020 24.03.2021 24.03.2021

MKE ANKARAGÜCÜ PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 17.08.2020 25.11.2020 25.11.2020

KASIMPAŞA A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 06.02.2020 31.05.2020

ESKİŞEHİRSPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 16.08.2019 03.10.2019 03.10.2019

BOLUSPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 10.08.2016 23.10.2017 23.10.2017

BITEXEN ANTALYASPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 19.03.2014 13.06.2014 13.06.2014

KAYSERİ ERCİYESSPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 06.08.2013 23.12.2013 23.12.2013

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 14:05
02

Murat - YAZIK ETTİNİZ HOCA İLE YOLA DEVAM EDİLMELİYDİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 13:36
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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