Kocaelispor’un, Trendyol 1. Lig’e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
19 Şub 2024 - 13:19- Spor Güncelleme:
Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı! Kocaelispor teşekkür etti
Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da yönetim kurulu, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
T.özgür -
Ertuğrul Sağlamın yerine getirdikleri Mustafa Güreselin karnesini aşağıya yazdım.
Şöyle bir takımda iki sene hocalı yapmamış..... Bakalım göreceğiz
Kulüp Adı Görevi Sözleşme Başlangıç T. Sözleşme Bitiş T. Fesih Tarihi
ÜMRANİYESPOR PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 08.09.2023 05.02.2024 05.02.2024
TEKSÜT BANDIRMA SPOR PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 17.08.2022 10.11.2022 10.11.2022
TEKSÜT BANDIRMA SPOR PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 10.08.2021 31.05.2022
KASIMPAŞA A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 01.12.2020 24.03.2021 24.03.2021
MKE ANKARAGÜCÜ PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 17.08.2020 25.11.2020 25.11.2020
KASIMPAŞA A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 06.02.2020 31.05.2020
ESKİŞEHİRSPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 16.08.2019 03.10.2019 03.10.2019
BOLUSPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 10.08.2016 23.10.2017 23.10.2017
BITEXEN ANTALYASPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 19.03.2014 13.06.2014 13.06.2014
KAYSERİ ERCİYESSPOR PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 06.08.2013 23.12.2013 23.12.2013
Murat - YAZIK ETTİNİZ HOCA İLE YOLA DEVAM EDİLMELİYDİ
Erhan - iyi olmuş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.