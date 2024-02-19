Başkan Söğüt, “Körfez’e değer projeler kazandırdık”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 5 yıllık hizmet sürecinde Körfez’e kazandırılan hizmet ve eserleri katıldığı toplantıda kamuoyuna aktardı. İkinci kez Cumhur İttifakı’nın Körfez Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Söğüt, önümüzdeki dönem Körfez’in çehresini daha da güzelleştirecek, Körfezlilerin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

YILLARIN SORUNU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı; AK Parti’nin yeni dönem önemli sloganlarından biri olan ‘Dirençli Şehirler’ için de gerekli adımları attıklarını belirten Söğüt, “Yılların çözüm bekleyen konusu Barbaros Mahallemiz’deki riskli bölgenin dönüşümüydü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, milletvekillerimiz ve bakanlarımız bu noktada her adımı attık.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Bölgedeki vatandaşlarımızla yüzde100’e yakın bir anlaşma oranını yakaladık. Bu oran büyük bir başarı. O bölgedeki vatandaşlarımız için daha güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Evlerine de kısa süre içerisinde kavuşacaklar. Şimdi sırada Kabakoz bölgemiz var. Orada da dönüşümü sağlayacağız. Deprem bölgesindeyiz, her adımı planlayarak atmak zorundayız. Bizler de bu noktada elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk” dedi.

488 KİLOMETRELİK ALTYAPI AĞI

Altyapısıyla, üstyapısıyla örnek bir ilçe olmak için de önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, “Altyapı zorlu bir süreç. Taşın altına elimizi değil adeta gövdemizi koyduk. Büyükşehir Belediyemiz ve İSU ile birlikte 570 milyon TL’lik yatırımla Körfez’in altyapısını yeniledik. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve dere ıslahları ile toplam 488 kilometrelik hat döşedik. Türkiye haritasını önümüze açıp koysak Körfez’den İzmir’i de geçecek uzunlukta bir hat döşemesi yapıldı.

PRESTİJLİ CADDELER YAPTIK

Altyapıyı yenilediğimiz bölgelerde de üstyapı çalışmalarını hemen gerçekleştirdik. 960 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. 20’ye yakın ana caddemizi altyapısı ve üstyapısı ile prestijli hale getirdik. Dekoratif aydınlatmalarla da güzel bir görünüme kavuşturduk. Tabi mevcut caddeleri güzelleştirirken, trafik akışını kolaylaştıracak, ulaşımı rahatlatacak çalışmalar da yaptık. Yeni bağlantı yolları açtık.

SORUNLARIN ÜSTÜNE GİTTİK

Kaşkaldere Kavşağı ve İMES Bağlantı Yolu’nu da büyük ölçüde tamamladık. Yukarı Hereke ve Dilovası arasındaki İMES yolu büyük bir ihtiyaçtı. Kaşkaldere Kavşağı en önemli adımlardan biri. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’da bu noktada kendisine anlattığımızda hızlıca adım atmamız gerektiğini belirtti. İki ana yol da Körfez’de trafiğin rahatlaması adına büyük önem arz ediyor.

ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ

Körfez’de kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında çiftçilere ve üreticilere destekler sunduklarını belirten Başkan Söğüt, “Her yıl 300 çiftçimize 30 tondan fazla buğday tohumu desteği sunuyoruz. Sadece bu destek tohumla da sınırlı kalmıyor. Bir çok desteği sunuyoruz. Türkiye’ye örnek olan hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize de küpeleme ve aşılama desteğimizi sunuyoruz” dedi.

HEREKE KALESİ’Nİ AYAĞA KALDIRDIK

Kültür ve turizm alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Söğüit, “Doğu Roma eseri olan Hereke Kalesi ’ni yeniden ayağa kaldırmak için uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirdik. Restorasyonu tamamen bitti ve hizmete açtık. Kent kimliği açısından büyük önem arz ediyordu. Bunun yanında Hereke Halı Müzesi, Taşköprü Kültür Evi gibi çalışmalarla yerel kültürü yaşatırken, kültürel çeşitliliği de korumayı hedefliyoruz” dedi.

SIFIR ATIKTA ÖNCÜ ADIMLAR ATTIK

Çevre politikaları konusundaki hassasiyete vurgu yapan Başkan Söğüt, “40.000 tonun üzerimde bir geri dönüşüm oluşturduk. 4,5 yılda 5 bin 657 ton atıktan; 2 bin 570 ton kompost ürettik. 2019’da kişi başına düşen yeşil alan 9,22 metrekareyken; 12,39 metrekareye çıkardık. Büyük Şehir Belediyemiz ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Körfez’in sularında dip temizliği yaparak hem çevreyi hem de deniz popülasyonunu koruyoruz” dedi.

SAHİLLERİMİZ YAŞAM ALANI OLDU

Sahilleri birer yaşam alanına dönüştürdüklerini belirten Başkan Söğüt, “Hereke Sahilimiz bir inci gibi parlıyor. Gündüzü ve gecesi ayrı güzel. Şehit Nazım Ateş Parkı’nı da yeniledik. Yarımca Sahili’nin Çınaraltı bölgesini de bir yaşam alanına dönüştürdük. Sahillerimizde mangal dumanı şikayet konusuydu. Doğalgazlı mangal ünitelerini hayata geçirdik. StakePark, Hayvan Eğitim Parkı gibi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sahillerimizde projeler ürettik” dedi.

SPOR KENTİ KÖRFEZ

Sporu yerelleştirme ve yaygınlaştırma; sanatı ise kurumsallaştırma çalışmalarından bahseden Söğüt, “spor ve sanat toplumsal var oluşun önemli bir parçası, gelecek nesillerin özgün varlığının korunması ve zararlı alışkanlıklara karşı ilginin azaltılması için çalışıyoruz. Mahalli spor tesisleri ile spor merkezlerini yürüme mesafesine taşıdık ve sanat merkezi ile yetenekleri keşfediyoruz. Bu doğrultuda, üniversitelerle dirsek temasımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE OY ALIRIZ

İkinci kez seçim maratonuna gireceğini belirten Başkan Söğüt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile ikinci kez Cumhur İttifakı adayı olduk. Biz sahadaydık, yine sahadayız. AK Parti, MHP ve BBP ile birlikte güzel bir uyum içerisindeyiz. Bugün de hep birlikte çalışmalarımızı sahada sürdürüyoruz. İnanıyorum ki; Cumhur İttifakı olarak yüzde 50’nin üzerinde oy alarak zaferimizi perçinleyeceğiz. Sokağa çıktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliyoruz” dedi.