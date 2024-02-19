Bizim hasta Kocaelisporlu Hakan Tabur’un önlenemez yükselişi

İzmit’te gizli bir yıldız yükseliyor. Tesisatçı adaşım Hakan… Hakan Tabur’un oğlu da sıkı bir Kocaelispor taraftarı ve futbolcusudur. Salih yıldız’ın Salih’in yeri mekanı hep dolup taşar. Hakan da buranın müdavimlerindendir. Kocaelispor yenilgisi herkesi kahretti. Salih usta da bundan nasibini aldı elbette. Çok üzülüyor, bizim rahmetli Emin Saka’nın da mekanıydı burası. Sokak arasıdır ve Ömür Taksi’ye ve Çocuk Parkı’na çıkan aranın en eski mekanlarından biridir bu mekan. Önceki kalyam da uğradığım mekanda Enes Şişman, Salih Yıldız, Berat Çil, Ömer Çil ve tabii ki hakan Tabur sıkı bir Kocaelispor muhabbetine dalmışlardı. Salih’in yeri benim de rahmetli babamın da mekânıydı. Mutlaka uğrayın derim.