Kentimizin önemli siyasi isimlerinden ve esnaflarından berber Mazhar Miroğlu, siyasi savaşını sürdürüyor. Sol partilerin önemli isimlerinden biri olan ve son derece geniş bir oy potansiyeli bulunan Mazhar Miroğlu, solcu düşüncesinden taviz vermeyen isim olarak yoluna devam ediyor. Kocaeli’de CHP ile çarşaf liste yapmaya hazırlanan DEM Parti’nin rotasını iyi takip eden Miroğlu, bu çarşaf listede mutlak yer alacak gözüküyor. Fatma Kaplan Hürriyet’in de onay vereceği isim olan Miroğlu, adaylık başvurusunu partisine yaptı bile. Miroğlu’nun bağımsız aday olması da olası olarak gözüküyor. Tabii böylesi bir durum ise sol oyları büyük oranda böleceğe benziyor. Benden uyarması…
19 Şub 2024 - 13:59- Spor Güncelleme:
Kalabalık aileye sahip Mazhar Miroğlu’suz bir İzmit solu başarı kazanamaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.