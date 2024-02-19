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Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

 Çayırova ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı mask
Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Ayhan C. idaresindeki 34 DD 3161 plakalı beton mikseri, Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, yola dökülen betonun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
# sağlık, cumhuriyet, kaza

19 Şub 2024 - 14:00 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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