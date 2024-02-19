19 Şub 2024 - 14:01- Siyaset

Kocaeli'de belediye seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

Kocaeli'de belediye seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz? Kocaeli'deki tüm ilçeler için yaptığımız anketlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: