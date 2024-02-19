Kaza, 13 Şubat Salı günü Kartepe Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce'ye (64), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Mehmet Cüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Cüce’nin, mesai bitiminin ardından işten çıktığı ve evine gitmek üzereyken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Mehmet Cüce, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Cüce’nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kartepe ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki Başaran Cami'ye getirildi. Kılınan namazının ardından Cüce’nin cenazesi toprağa verildi.
- Asayiş
Gece bekçisi 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Kartepe ilçesinde mesai bitimin ardından eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarptığı iş yerinin gece bekçisi, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.