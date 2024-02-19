Özdağ’dan Şevki Yılmaz’ın ‘soysuzlar’ sözlerine sert tepki: "Umarım bir yerde karşılaşırız"

Abdulhamit'in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'daki düğününe katılan eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz, skandal ifadeler kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde düşmanlarla işbirliği yapanları savundu. Osmanlı hanedanından gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi. Çiftin evlilik törenine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı da törende görüntülendi. Mikrofonu eline alarak konuşan Şevki Yılmaz, "Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetliyorum" ifadelerini kullandı. Şevki Yılmaz'ın bu sözleri büyük tepki çekti.

''ŞEVKİ, UMARIM BİR YERDE KARŞILAŞIRIZ''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şevki Yılmaz'ın sözlerine çok sert bir tepki gösteren Özdağ, "Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm" dedi.

“SÜRÜLMEYİ HAK ETTİKLERİNİ GÖSTERDİLER”

Özdağ paylaşımında, "Şevki Yılmaz, Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM'ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir: Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de böyle adamları davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler" ifadelerini kullandı.

“O LAFI YEDİRİRİM ONA”

Cüneyt Özdemir Youtube kanalın da duruma tepki gösteren Ümit Özdağ çok kızgın olduğunu ifade ederek, “Dilerim Şevki ile karşılaşmam. O lafı yediririm ona” dedi .