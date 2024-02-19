Kocaeli Gebze'de 3208 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Muallim Mahallesi , 425 Ada, 10 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz.

Adresi : Muallim Köyü Gebze/KocaeliGebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.208,55 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINDA SANAYİ ALANINDA KALMAKTADIR.

Kıymeti : 35.294.050,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:46 Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/ 2024 - 13:46-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 13:46

13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.