Kocaeli Gebze'de (hisseli) arsa icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2013 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: SATIŞA KONU TAŞINMAZ KOCAELİ İLİ ÇAYIROVA İLÇESİ ŞEKERPINAR2 MAHALLESİ AYÇA SOKAK ÜZERİNDE 844 ADA15 PARSELDE BULUNAN 3.458,73 m2 ALANLI ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN 34729/345873 HİSSESİDİR.ARSA DÜZ TOPOGRAFYAYA SAHİP OLUP ÜZERİ BOŞ DİKDÖRTGEN FORMA SAHİP ,GÜNEY YÖNÜNDEN 25 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ ASFALT VAZİYETTEKİ İMAR YOLUNA,DİĞER YANDAN ÜZERİ BOŞ KOMŞU PARSELLERE CEPHELİDİR.PARSELİN YOLA CEPHE UZUNLUĞU 50,52 METRE OLUP PARSEL DERİNLİĞİ 69 MT GENİŞLİĞİ 48 METREDİR.BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMAKTADIR.SERBEST PİYASADA ALIM SATIM KABİLİYETİ BULUNMAKTADIR.SANAYİ İŞLETMELERİNİN KONUMUNDA YER ALMAKTA OLUP YAKIN ÇEVRESİNDE LOJİSTİK DEPOLAMA ALANLARI,OSB BÖLGESİ GİBİ KÜÇÜK/ BÜYÜK ÇAPLI SANAYİ YAPILARI BULUNMAKTADIR. Yüzölçümü : 3.458,73 m2 toplam yüzölçümü Arsa Payı : 34729/345873 borçluya ait hisse payı İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/100 ölçekli imar planında, Emsal: 1,50, Hmakx:15,50 m, imar yolundan çekme mesafesi 5 m. yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" lejantında kalmaktadır. Kıymeti : 3.298.458,25 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarındaki gibi 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/ 2024 - 14:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 14:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 14:0413/02/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.