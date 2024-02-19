Kocaeli İzmit'te 35426 m² tarla mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, BAĞLICA köyü, 145 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz tarla

Yüzölçümü : 35.426,12 m2Kıymeti : 6.199.571,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kapsamında "DiğerTarım Alanı" kullanımında kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:25 Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/ 2024 - 14:25Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:25

14/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.