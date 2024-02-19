MHP Gölcük'te 3 yönetici 11 mahalle başkanı istifa etti

MHP Gölcük İlçe Teşkilatı'nda 14 isim istifa etti. Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar'ın aldığı kararlar nedeniyle istifa eden 3'ü yönetimde 11'i mahalle başkanı olan 14 isim adına açıklama yapan Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı Kürşat Sönmez şu ifadeleri kullandı:"Bizler çocuk yaşta gönül vermiş olduğumuz davamıza bu güne kadar sadık kaldık ve kalacağız. Emeğimiz,çabamız davamızın her daim yükselmesi ve daim olması adınadır.Lakin yaşanan olumsuzluklar sebebi dahilinde bugün tepkimizi dile getirmek ve bu dirayetsiz karar ve tavırlara ortak olmama adına Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Meclis üyesi adaylarımız birbirinden kıymetli,görevini layığıyla yapacağından şüphemiz olmayan tecrübeleri ile kendini ispatlamış,ilçemizin sevilen isimleridir. İstifamızın sebebi ilçe başkanımızın aldığı istikrarsız karar ve tutumlardır."

İSTİFA EDEN YÖNETİCİLER

İlçe Başkan Yardımcısı

KÜRŞAT SÖNMEZ

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı

YAVUZ KOÇAK

Yönetim Kurulu Üyesi

ONUR İKİZ

İSTİFA EDEN MAHALLE BAŞKANLARI

EZGİ KARAKUŞ

YASİN KARANFİL

TUMRUHAN BOZ

AHMET ENES GÖÇER

AHMET GÜNEŞ

NURETTİN ACAR

SEFER GÜNEŞ

GÖKHAN YÜCEBAŞ

GÖKHAN GÜNEŞ

MUHAMMED ALİ KOCAMAN

MEHMET FİDANOĞLU