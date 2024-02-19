MHP Gölcük'te 3 yönetici 11 mahalle başkanı istifa etti

MHP Gölcük İlçe Teşkilatı'nda 14 isim istifa etti. Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar'ın aldığı kararlar nedeniyle istifa eden 3'ü yönetimde 11'i mahalle başkanı olan 14 isim adına açıklama yapan Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı Kürşat Sönmez şu ifadeleri kullandı:"Bizler çocuk yaşta gönül vermiş olduğumuz davamıza bu güne kadar sadık kaldık ve kalacağız. Emeğimiz,çabamız davamızın her daim yükselmesi ve daim olması adınadır.Lakin yaşanan olumsuzluklar sebebi dahilinde bugün tepkimizi dile getirmek ve bu dirayetsiz karar ve tavırlara ortak olmama adına Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Meclis üyesi adaylarımız birbirinden kıymetli,görevini layığıyla yapacağından şüphemiz olmayan tecrübeleri ile kendini ispatlamış,ilçemizin sevilen isimleridir. İstifamızın sebebi ilçe başkanımızın aldığı istikrarsız karar ve tutumlardır."
İSTİFA EDEN YÖNETİCİLER
İlçe Başkan Yardımcısı
KÜRŞAT SÖNMEZ
Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı
YAVUZ KOÇAK
Yönetim Kurulu Üyesi
ONUR İKİZ
İSTİFA EDEN MAHALLE BAŞKANLARI
EZGİ KARAKUŞ
YASİN KARANFİL
TUMRUHAN BOZ
AHMET ENES GÖÇER
AHMET GÜNEŞ
NURETTİN ACAR
SEFER GÜNEŞ
GÖKHAN YÜCEBAŞ
GÖKHAN GÜNEŞ
MUHAMMED ALİ KOCAMAN
MEHMET FİDANOĞLU
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.