İstanbul’da çalışan tekstil mühendisi İlker Koralay, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İlker Koralay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlker Koralay’ın, İzmit Şirintepe Mahallesi Karayolu Sokak’ta yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. 1 çocuk babası İlker Koralay’ın cenazesi bugün Şirintepe Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ağa Köy Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Genç mühendis hayatını kaybetti
Tekstil mühendisi 37 yaşındaki İlker Koralay kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.