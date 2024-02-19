Genç mühendis hayatını kaybetti

İstanbul’da çalışan tekstil mühendisi İlker Koralay, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İlker Koralay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlker Koralay’ın, İzmit Şirintepe Mahallesi Karayolu Sokak’ta yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. 1 çocuk babası İlker Koralay’ın cenazesi bugün Şirintepe Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ağa Köy Mezarlığında toprağa verilecek.