Türk sanayi devi iflas bayrağını çekmek üzere! Dünyada ilk 5 arasındaydı

Bursa’da son dönemde konkordato haberleri artıyor. Barmak Barutçuoğlu Gıda Makinaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi de konkordato ilan eden firmalar arasında. Mahkeme, şirket için tanınan konkordato mühletini 3 ay daha uzatma kararı verdi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararında şu ifadeler kullanıldı: Davacılar Barmak Barutçuoğlu Gıda Makinaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ( 0142022178000018 Mersis No. ) ( 1420221780 Vergi No. Burcu Barutçuoğlu tarafından açılan Adi Konkordato davasında;

a) Davacıların İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karar verilmiş, 19/09/2022 tarihli tensip ara kararları ile belirlenen tedbirlerin kesin mühlet süresince devam etmesine,

b) Kesin mühlet süresince daha önce görevlendirilen Konkordato Komiseri Yıldırım Can Arpaçay’ın komiserlik görevine devam etmesine, Davacılar Barmak Barutçuoğlu Gıda Makinaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ( 0142022178000018 Mersis No. )( 1420221780 Vergi No. Burcu Barutçuoğlu’na verilen 1 yıllık kesin mühletin 16/02/ 2024 tarihinden itibaren altı (6) ay daha uzatılmasına hükmedilmiştir. İlan olunur.

DÜNYADA İLK BEŞ ARASINDA

Barutçuoğlu Ailesi, 1961 yılında ekmekçilik sektörüne ekmek üretimi yaparak girdi. Kurulduğu günden bu yana ekmek üretiminde ve üretim teknolojilerinde sektörün lideri olan Barutçuoğlu Grup, üretim kapasitesi ile endüstriyel ekmek fabrikası üretiminde dünyada ilk beşteki yerini korudu.

Şirketin ürettiği fırınlarda şekillenen ve pişen ekmekler; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının yanı sıra Avustralya ve Amerika’da da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Barutçuoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Barutçuoğlu, ekmekçilik sektörüne öğretmenlik yaparken geçim sıkıntısı çektiği için girdiğini söyledi.

Şebinkarahisar’da açtığı ekmek fırınıyla şirketin temelini attı. 1981 yılında Ekmesan’ı kuran Barutçuoğlu, 1987 yılında Türkiye’de üretimde birinciliğe ulaştı. Sektörle ilgili 100 çeşit makine üreten şirket, 60 ülkeye ihraç ettiği makineleriyle Türkiye’deki Ankara Halk Ekmek, Bursa Besaş ve İstanbul Halk Ekmek gibi kuruluşlara da hizmet verdi.

“DOĞU BLOKU’NU DOYURAN TÜRK”

1985 yılında sektörün ilk ihracatını yapan şirket, şimdiki BDT ülkeleri (o zamanki adı ile SSCB) ve Yugoslavya’ya büyük miktarlarda makine satışı gerçekleştirdi. Şirketin başarısı 1997 yılında ABD’nin uluslararası yayın yapan günlük finans ve haber gazetesi The Wall Street Journal’da yer aldı.

Gazetenin ana sayfasında “Doğu Bloku’nu Doyuran Türk” başlığı altında Ekmesan ve Mustafa Barutçuoğlu’nun başarısı anlatıldı.

Kaynak: yeniçağ