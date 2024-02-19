Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

1-SIK SIK BULUŞUN

Uzak mesafe ilişkisinde birbirinizi görmek çok önemlidir. Ancak hafta sonları bir otele tatile gitmek yerine birbirinizin evine gidin. Böylece partnerinizin günlük hayatına dair fikir sahibi olabilirsiniz.

2-PAYLAŞIMCI OLUN

Ayrı olduğunuzda yakınlık kurmak için yapabileceğiniz en önemli şey konuşmaktır. Gününüz hakkında konuşun ve partnerinize neler yaptığını sormayı ihmal etmeyin.

3-SIK SIK FOTOĞRAFLAŞIN

Gün boyunca fotoğraf çekip yollamak patnerinizle deneyimlerinizi paylaşmanın hızlı ve kolay bir yoludur.

4-GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM KURUN

Programınız çok yoğun olsa da her gün hızlı bir görüntülü sohbet için zaman ayırabilirsiniz. Birbirinizi her gün, beş dakika bile olsa görebilmek, yakınlığın gelişmesinde önemli bir adımdır.

-KARŞILIKLI ÇABA GÖSTERİN

Uzak mesafeli ilişki yürütürken mutlu olmak için daha fazla çaba göstermek gerekir. Göstereceğiniz çaba sayesinde daha sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz.

6-GERİ SAYIM BAŞLATIN

Uzak mesafe ilişkisi sürdürmeyi seçtiğinizde, ne kadar süre ayrı yaşayabileceğinize karar verin. Geleceğinizi, birlikte yaşayacağınızı hayal edin ve oraya ulaşmak için bir plan oluşturun.

7-KİŞİSEL ZAMANINIZIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Partnerinizle uzak mesafe ilişkisi yaşarken; sahip olduğunuz kişisel zamanın değerini bilin. Sizi mutlu eden şeyleri yapın ve partnerinize bunlardan bahsedin.