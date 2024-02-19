Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

1-SIK SIK BULUŞUN
Uzak mesafe ilişkisinde birbirinizi görmek çok önemlidir. Ancak hafta sonları bir otele tatile gitmek yerine birbirinizin evine gidin. Böylece partnerinizin günlük hayatına dair fikir sahibi olabilirsiniz.
2-PAYLAŞIMCI OLUN
Ayrı olduğunuzda yakınlık kurmak için yapabileceğiniz en önemli şey konuşmaktır. Gününüz hakkında konuşun ve partnerinize neler yaptığını sormayı ihmal etmeyin.
3-SIK SIK FOTOĞRAFLAŞIN
Gün boyunca fotoğraf çekip yollamak patnerinizle deneyimlerinizi paylaşmanın hızlı ve kolay bir yoludur.
4-GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM KURUN
Programınız çok yoğun olsa da her gün hızlı bir görüntülü sohbet için zaman ayırabilirsiniz. Birbirinizi her gün, beş dakika bile olsa görebilmek, yakınlığın gelişmesinde önemli bir adımdır.
-KARŞILIKLI ÇABA GÖSTERİN
Uzak mesafeli ilişki yürütürken mutlu olmak için daha fazla çaba göstermek gerekir. Göstereceğiniz çaba sayesinde daha sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz.
6-GERİ SAYIM BAŞLATIN
Uzak mesafe ilişkisi sürdürmeyi seçtiğinizde, ne kadar süre ayrı yaşayabileceğinize karar verin. Geleceğinizi, birlikte yaşayacağınızı hayal edin ve oraya ulaşmak için bir plan oluşturun.
7-KİŞİSEL ZAMANINIZIN KEYFİNİ ÇIKARIN
Partnerinizle uzak mesafe ilişkisi yaşarken; sahip olduğunuz kişisel zamanın değerini bilin. Sizi mutlu eden şeyleri yapın ve partnerinize bunlardan bahsedin.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.