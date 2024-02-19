Görenler Nejat işleri tanıyamadı

Ünlü oyuncu Nejat İşler, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu sefer ise bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıkan İşler'in saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı.
Kaynak: cumhuriyet
Nejat İşler'in yeni tarzı görenleri şaşırttı, ünlü oyuncunun saçlarının dökülmüş olması dikkatlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.