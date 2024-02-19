- Yaşam

Görenler Nejat işleri tanıyamadı

Nejat İşler'in yeni tarzı görenleri şaşırttı, ünlü oyuncunun saçlarının dökülmüş olması dikkatlerden kaçmadı.

Görenler Nejat işleri tanıyamadı mask

Ünlü oyuncu Nejat İşler, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu sefer ise bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıkan İşler'in saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı.

Kaynak: cumhuriyet
# nejat işler

19 Şub 2024 - 15:56 - Yaşam

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