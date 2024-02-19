Hürriyet: “İlçenin oluşturacağı liste kabulümdür”

İzmit Belediye Meclis listelerinin açıklanmasına saatler kala Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’ten flaş açıklamalar geldi. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Meclis listelerimizle ilgili ilçe başkanlığımızın hazırlayacağı listede yazılacak olan tüm adaylarımızla rahatlıkla çalışacağız. Tüm arkadaşlarımız çok kıymetli. Bu sebeple oluşacak meclis listesindeki isim tercihleri ve sıralama konusunda bir tasarrufum, talebim ve önerim olmayacaktır. İlçenin oluşturacağı liste kabulümdür. Tüm arkadaşlarımızla kol kola dayanışma içinde sahada tüm gücümüzle çalışacağız” dedi