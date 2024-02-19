İzmit Belediye Meclis listelerinin açıklanmasına saatler kala Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’ten flaş açıklamalar geldi. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Meclis listelerimizle ilgili ilçe başkanlığımızın hazırlayacağı listede yazılacak olan tüm adaylarımızla rahatlıkla çalışacağız. Tüm arkadaşlarımız çok kıymetli. Bu sebeple oluşacak meclis listesindeki isim tercihleri ve sıralama konusunda bir tasarrufum, talebim ve önerim olmayacaktır. İlçenin oluşturacağı liste kabulümdür. Tüm arkadaşlarımızla kol kola dayanışma içinde sahada tüm gücümüzle çalışacağız” dedi
19 Şub 2024 - 15:59- Siyaset Güncelleme:
Hürriyet: “İlçenin oluşturacağı liste kabulümdür”
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, “İlçenin oluşturacağı liste kabulümdür” dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.