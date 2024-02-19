19 Şub 2024 - 16:10- Siyaset G:

Muharrem Can seçim çalışmalarına devam ediyor

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Muharrem Can seçim çalışmalarına devam ediyor
Muharrem Can seçim çalışmalarına devam ediyor
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Seçim çalışmalarına Darıca'da devam eden büyükşehir belediye başkan adayı Muharrem Can esnafları ziyaret ederek seçimlerde hem kendine,hem de Darıca Belediye Başkan Adayı Cevat Demircan'a oy vermelerini istedi. Esnafların samimi ve sıcak yaklaşımlarından memnun kalan Muharrem Can "İlçemizle ilgili olan istek ve talepleri görüşmelerimizden sonra değerlendiriyoruz ve inşallah Başkan olduğumuz da güçlü ve tecrübeli kadrolarımızla bir an önce hizmet etmek istiyoruz" dedi. Can açıklamasının devamında"Esnafın artık ilgisizlikten çok sıkıldığını,bir an önce Belediyelerin yapması gereken destek ve çalışmaların acilen taleplere karşılık vererek, esnafın yanında olduğumuzu hissettirebilmemiz için bizlere oy vererek tam destek vermenizi talep ediyoruz"dedi.
# Darıca, hizmet, talep, seçim

19 Şub 2024 - 16:10 - Siyaset

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