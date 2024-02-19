19 Şub 2024 - 16:20- Gündem G:

Vatandaşlar o hattın seferlerinin artmasını istiyor!

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Vatandaşlar o hattın seferlerinin artmasını istiyor! mask

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Doğukışla- İzmit kent arası sefer yapan hat11’nin sefer sayısından şikayetçi. Akşam iş çıkışı saatlerinde yaşanan yoğunlukta tüm otobüslerin dolu olması ve seferlerin sıklığının az olması vatandaşı mağdur ediyor. Uzun süre otobüs bekleyen ve gelen otobüslere de dolu olduğu için binemeyen vatandaşlar alternatif bir hat yapılmasını veya seferlerin sıklaştırılmasını talep etti.
# talep

19 Şub 2024 - 16:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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