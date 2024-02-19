Gazetemize ulaşan vatandaşlar Doğukışla- İzmit kent arası sefer yapan hat11’nin sefer sayısından şikayetçi. Akşam iş çıkışı saatlerinde yaşanan yoğunlukta tüm otobüslerin dolu olması ve seferlerin sıklığının az olması vatandaşı mağdur ediyor. Uzun süre otobüs bekleyen ve gelen otobüslere de dolu olduğu için binemeyen vatandaşlar alternatif bir hat yapılmasını veya seferlerin sıklaştırılmasını talep etti.
19 Şub 2024 - 16:20- Gündem Güncelleme:
Vatandaşlar o hattın seferlerinin artmasını istiyor!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.