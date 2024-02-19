Başkan Hürriyet yeni haftaya Yeşilova’da emekçilerle başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in güne erken saatlerde başlayarak bölge bölge devam ettiği emekçi ziyaretleri devam ediyor. Başkan Hürriyet, son olarak bugün mesaiye Yeşilova Mahallesi’nde başladı. Hürriyet, sabahın ilk saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen vatandaşlara ‘kolay gelsin’ dileklerini ileterek vatandaşlara taleplerini sordu.

KAHVALTILIK İKRAM ETTİLER

İzmit Belediyesi Çınar ekibi, hazırlanan poğaça ve meyve sularını servis bekleyen işçilere ikram etti. Başkan Hürriyet de emekçilerle birlikte durakta sabah kahvaltısını yaptı. Başkan Hürriyet’in gerçekleştirdikleri sabah ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren İzmitliler, yakın ilgisi için Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

EKİBİYLE SAHADA

Programda Hürriyet’e, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Ali Filiz, İsmet Kanık, Turgay Oruç, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Meclis Üyesi Mehmet Baştürk, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Nurullah Özer, Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Eray Bodur ile Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu eşlik etti.