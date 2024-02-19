IGF Dünya Folklor Birliğinin Türkiye Ofisi İzmit Sanat Akademisinde açılıyor  



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma ve beraberindeki heyete İzmit Belediyesi Sanat Akademisini gezdirdi. Başkan Hürriyet program öncesi tüm İzmitlilere müjdeyi vererek IGF Dünya Folklor Birliğinin Türkiye Ofisinin İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde hizmet vereceğini duyurdu. Hürriyet aynı zamanda bu akşam Sahne İzmit ekibi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan ‘Bir Şehrin Hikayesi’ adlı performans gösterisini tüm vatandaşları davet etti.



“ÇOK GÜZEL BİR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Kısa süre önce 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklor Birliğinden çok güzel bir ödülüne layık görülmüştük. Hem sanat akademisini hayata geçirdiğimiz için hem de sanata olan katkılarımız nedeniyle bu ödülün sahibi olduk. Sanat Akademimizin almış olduğu bu ödülden sonra Dünya Folklor Birliğinden uluslararası anlamda daha fazla yararlanmak istiyoruz dedik.



“TÜRKİYE’DEKİ İLK AYAĞI SANAT AKADEMİSİ”

Kentimizin uluslararası kültür kenti olması anlamında çok önemli bir başlangıç yapıyoruz bu akşam. Kentimizi uluslararası anlamda daha fazla tanıtmak istiyoruz. Dorel Cosma ve heyetini kentimizde ağırlıyoruz. Heyetinde bulunan İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Başkanı ve IGF Senatörü Benito Vittorio gibi önemli isimlerle birlikte Sanat Akademisi içerisinde İGF’ye bir merkez ofis açıyoruz. İGF’nin bundan sonra Türkiye’deki ilk ayağı burası olacak.



“ÇOK KAPSAMLI BİR MERKEZ”

Sanat Akademimiz çok kapsamlı bir sanat eğitimi ve sanat faaliyetleri yürütüyor. Kent Orkestramız var, İzmit Belediyesi Bandomuz var, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğumuz var, bale ve dans kurslarımız var, hem İzmit Belediye Tiyatrosu hem de Gülümse Çocuk Tiyatrosu burada çalışmalarını yürütüyor. Müzik alanında yine kurslar, çalışmalar eğitimler ve aktiviteler yapılıyor. Burada bölge halkımızın yararlanması adına bir de spor salonumuz var. Burası çok kapsamlı bir merkez.



“FOLKLORİK OLAN HER ŞEY”

Sanat Akademimiz bundan sonra İGF’ye merkez ofisi olarak hizmet edecek ve onlara ev sahipliği yapacak. İGF’nin de etkinlik alanları sadece halk oyunları değil. Müzik, tiyatro, geleneksel kostümler, geleneksel el sanatları, yöresel kutlamalar, uluslararası festivaller, sergiler, gastronomi, dans ve folklorik olan her şey İGF’nin etkinlik alanı. Dolayısıyla Türkiye’de bundan sonra bu alanda faaliyet gösteren kulüpler, dernekler, akademiler, belediyeler, kurumlar İGF ile yapmış olduğumuz bu ortaklık çerçevesinde uluslararası festivallerden yararlanmak isterlerse biz buradayız.

“PROTOKOL İMZA TÖRENİ OLACAK”

Tüm kurumlarımıza paydaş olmaktan mutluluk duyarız. Fransa, Almanya, İtalya gibi birçok ülkenin dahil olduğu bir birlikten bahsediyoruz. Bu akşam Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ekibimiz kentin bütün tarihini anlatan Nikomedia’dan bugüne kadar Osmanlı Dönemi, Bizans Dönemi, Cumhuriyet Dönemine dair çok güzel bir gösteri yapacaklar. Bir şehrin hikayesi adını verdiğimiz bir performans sergileyeceğiz. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde saat 19.00’da programımız başlayacak. Saat 20.00’de de gösterimiz gerçekleştirilecek. Hem de bir protokol imza törenimiz olacak. İGF ile birlikte bir başlangıç yapacağız. Bu kentin çocukları sanat adına çok güzel bir gösteri gerçekleştirecekler.



TÜM İZMİTLİLER DAVETLİ

Bir Şehrin Hikayesi performans gösterimiz İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenecek. Gösterim ücretsiz olacak. Çok kıymetli bir gösteri. Çocuklarımız çok emek verdiler, çok uğraştılar. Çok nitelikli, tiyatral bir dans. Tüm İzmitlileri bu güzel sanat akşamına davet ediyoruz. Gelin birlikte bu güzel sanat akşamını yaşayalım ve İzmitli çocuklarımızı mutlu edelim”



“FATMA HANIMIN ÇALIŞMALARINI ÖĞRENDİK”

Başkan Hürriyet’in ardından söz alan IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, “Beni burada davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce buraya geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen Pişmaniye Festivaline gelmiştim. Buraya geldiğimizde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e İGF’nin çok önemli bir ödülünü getirdim. Gold Star ödülü. Buraya gelmeden önce Fatma Hanımın burada gerçekleştirmiş olduğu kültürel faaliyetlere dair bilgiler edindim. Bu kapsamda da çok değerli çalışmalar gerçekleştirdiğini gördükten sonra bu ödülü vermeye karar verdik.



“TARİHİ BİR GÜN VE ÖNEMLİ BİR ADIM”

Dünya’da 2 tane yerde İGF’nin Uluslararası ofisi var biri Fransa’da diğeri ise İtalya’da. Buradaki festivalden sonra onlarla toplantı yaptığımızda Türkiye’de de İzmit’te bir uluslararası ofisimizin olması fikrinden bahsettim. Fatma hanımı tanıştığımız günden beri çok enerjik buluyorum ve kültürel çalışmalar anlamında çok değerli işler yaptığını biliyorum. Buradaki halkın bu durumdan çok memnun olduğunu da görebiliyorum. Bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bugün bizim için tarihi bir günün başlangıcı ve çok önemli bir adım. İzmit’te açacağımız ofisle birlikte farklı kültürler, farklı dinlere mensup insanların hepsi bir araya gelebilecek. Hepimizin tek amacı barış. Bu durum çok güzel ve fantastik bir şey” ifadelerini kullandı.