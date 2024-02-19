Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı. Sağlam yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibariyle sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan sayın Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamadaki Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğimdir. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
- Spor
Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor'a veda mesajı
Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Kocaelispor'a veda etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.