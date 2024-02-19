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Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor'a veda mesajı

Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Kocaelispor'a veda etti.

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Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor'a veda mesajı mask
Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor'a veda mesajı
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Kocaelispor Teknik Direktörü  Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı. Sağlam yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibariyle sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan sayın Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın  Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamadaki Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğimdir. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor'a veda mesajı

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19 Şub 2024 - 16:49 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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