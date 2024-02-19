Yerel Kültür Platformu Tutuş’u ağırladı

Seçim Koordinasyon Merkezi programları dâhilinde çalışmalarını sürdüren Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk ve Platform Üyesi Dernek Başkanları ile bir araya geldi. Başkan Adayı Tutuş'a, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, geçmiş dönem belediye başkanları Abdullah Köktürk, Ali Kahraman ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.
AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK
Gerçekleşen programda konuşan Tutuş, “Tevazu, samimiyet ve gayretle İzmit'imizi yeniden özlediği o günlere kovuşturmak için çıktığımız yolumuzda destekleriniz bizlere daha da güç veriyor. Biz, gerçek belediyecilik yapmak için geliyoruz. İzmit’imizi hep birlikte yeniden, amasız, fakatsız, lakinsiz, hak ettiği değere kavuşturacağız. İzmitli hemşehrilerimin güveni ve inancı tam. Bunu sahada görüyoruz. İçimizdeki heyecanın yayıldığını gittiğimiz her mahallemizde görüyoruz Ben sizim, siz de ben. Yeni İzmit’te ayrı gayrı yok. “dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.