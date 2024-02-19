Mustafa Gürsel imzaya geliyor

Kocaelispor'daki Ertuğrul Sağlam ayrılığının ardından yerine gelecek olan isim kesinleşti. Mustafa Gürsel 20 Şubat Salı (yarın) saat 14:00 te , yeni teknik direktör Mustafa Gürsel ile Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda imza töreni düzenlenecek.