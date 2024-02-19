Kocaelispor'daki Ertuğrul Sağlam ayrılığının ardından yerine gelecek olan isim kesinleşti. Mustafa Gürsel 20 Şubat Salı (yarın) saat 14:00 te , yeni teknik direktör Mustafa Gürsel ile Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda imza töreni düzenlenecek.
19 Şub 2024 - 17:19- Spor Güncelleme:
Mustafa Gürsel imzaya geliyor
19 Şub 2024 - 17:19 - Spor Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.