Trafik sigortasında yeni sistem devreye girdi!

Bir başka deyişle ‘sigorta yaptırılamadığı’ için yaşanabilecek mağduriyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Yenilenecek sigorta için alınacak bedel devletin belirlediği tavan fiyatlarının üzerine çıkamayacak. Türkiye’de trafikte bulunan 29 milyon araç için zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortası herhangi bir kazada, karşı tarafa gelen zararı kabahat oranına göre kısmen ya da tamamen karşılıyor. Ancak son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli bahanelerle (genelde artan maliyetler sebep gösteriliyor), trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığıyla ilgili şikayetler artmıştı. Acenteler de bu kapsamda müşterilerine “ekran kapalı”, “sistemde problem var” diyordu.

Posta'nın haberine göre; Sigortası yenilenmeyenlerin genelde 1-2’nci basamakta yer alan riskli yani yılda 3-4 kazaya karışan sürücüler olduğu belirtiliyordu. Bu kapsamda yaklaşık 15 bin kişinin bulunduğu ifade ediliyordu. Artan şikayetler üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), devreye girmiş ve ‘Sigorta Aracıları Teklif Platformu’ oluşturulmuştu. Bu platform sayesinde, sigorta poliçesi teklifleriyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

OLASI MAĞDURİYETİ ÖNLEYECEK

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen ‘Sigorta Aracıları Teklif Platformu’ bugün (19 Şubat 2024) itibarıyla devreye girdi. Sistemle 10 dakika içerisinde teklif almak mümkün olacak.

Bir başka deyişle ‘sigorta yaptırılamadığı’ için yaşanabilecek mağduriyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Yenilenecek sigorta için alınacak bedel devletin belirlediği tavan fiyatlarının üzerine çıkamayacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler mevcut anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak. Süresi içinde birinci fazda teklif alınamaması durumunda ikinci faza geçilecek.

Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca belirlenecek.

ŞİRKETLER ZORUNLU, ACENTE İSTEĞE BAĞLI

Trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin platforma üyeliği zorunlu tutuldu. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu. Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek.

Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

MAYISTA HASARA GÖRE BELİRLENECEK

Zorunlu trafik sigortasında fahiş fiyatları kontrol altına almak için 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Tavan fiyat da her ay belli oranda artıyor. Her ay yüzde 2 artan trafik sigortası tavan fiyatları, 2024’ün ilk 4 ayında aylık yüzde 5 artırımlı uygulanacaktı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bu oranları 2 katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu. Ocak ayında bu yetki kullanıldı ve artış yüzde 10 olarak gerçekleşmişti. SEDDK, araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

Öte yandan Mayıs 2024’ten sonra fiyatlar artık hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek. Bu endeksi de asgari ücret artış oranı, enflasyon ve parça fiyatları belirleyecek. Trafik sigortasında, hiç kaza yapmayanlar 8’inci basamağa kadar çıkıyor ve ödeyecekleri prim düşüyor. Sık kazaya karışılması durumunda, basamak 0’a (sıfır) kadar iniyor ve sigorta pahalanıyor.

İstanbul’da en ucuz trafik sigortası primi (8’inci basamak) ocakta 3 bin 706 liraya çıkmıştı. Bu rakam şubatta 4 bin 77 liraya yükseldi. En riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar da 22 bin 236 liradan 24 bin 460 liraya çıktı.