19 Şub 2024 - 17:55- Gündem G:

Mesai saatlerinin düşürülmesi gündemde

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında haftalık çalışma süresi yüksek olan Türkiye'de 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi gündemde

Mesai saatlerinin düşürülmesi gündemde mask

Türkiye'de haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gündeme geldi. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında yüksek olan çalışma süresinin, Türk İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle haftalık 40 saate düşürülebileceği konuşuluyor.

AVRUPA'NIN EN ÇOK ÇALIŞAN ÜLKESİYİZ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da haftada ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. 20-64 yaş aralığındaki çalışan kesimin ortalamasını veren bu rakam part-time işleri de kapsıyor. Dolayısıyla tam zamanlı işlerde Türkiye'de çalışma saatleri çeşitli işlerde 49-50 saati bulabiliyor.

Eurostat verilerine göre AB'de haftada ortalama 36.4 saat çalışılıyor. Avrupa'da ortalama çalışma saatinin en düşük olduğu ülke ise 32.4 saat ile Hollanda.

Ortalama çalışma saatleri
ÜlkeHaftalık ortalama (saat)
Türkiye42.9
Karadağ42.8
Sırbistan42.3
Yunanistan39.7
Romanya39.7
Polonya39.5
Bulgaristan39.2
K. Makedonya39
Letonya38.6
Slovenya38.5
Macaristan38.5
Litvanya38.3
Hırvatistan38
Portekiz37.9
G. Kıbrıs37.9
Slovakya37.8
Çekya37.7
Malta37.3
Estonya36.8
İspanya36.5
İngiltere36.4
AB36.4
İsviçre36.3
İzlanda36.3
İtalya36.2
Fransa36.2
İrlanda36
İsveç35.9
Lüksemburg35.5
Finlandiya34.9
Belçika34.9
Almanya34.6
Danimarka34.6
Norveç34.1
Avusturya33.7
Hollanda32.4

Kaynak: HABERTÜRK

# türkiye, yüksek, TÜRK

19 Şub 2024 - 17:55 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Söz - Memurlar zaten yavaş çalışıyor birde çalışma saatlerini düşürdünüz öğretmenler okula imamlar camiye uğramaz herhalde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 18:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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