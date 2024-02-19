Köylünün sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Solmaz, İshakçılar Köyü hizmet bekliyor, bu hizmeti ancak bizim belediye kadrolarımız getirebilir, vatandaş her şeyden şikayetçi tabiri caizse "bir dokunduk bina işittik" dedi. Başkan Adayı Raif Solmaz, "Köylünün Bağımsız Türkiye Partisi söylemeni duyduktan sonra yüzünün güldüğünü ve çözümün bizim projelerimizle gerçekleştirileceğine inandıklarını" söyledi.
- Siyaset
BTP Derince Belediye Başkan Adayı Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi
Bağımsız Türkiye Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Raif Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.