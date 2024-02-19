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BTP Derince Belediye Başkan Adayı Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

Bağımsız Türkiye Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Raif Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

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BTP Derince Belediye Başkan Adayı Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi mask
BTP Derince Belediye Başkan Adayı Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi
BTP Derince Belediye Başkan Adayı Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi
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Köylünün sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Solmaz, İshakçılar Köyü hizmet bekliyor, bu hizmeti ancak bizim belediye kadrolarımız getirebilir, vatandaş her şeyden şikayetçi tabiri caizse "bir dokunduk bina işittik" dedi. Başkan Adayı Raif Solmaz, "Köylünün Bağımsız Türkiye Partisi söylemeni duyduktan sonra yüzünün güldüğünü ve çözümün bizim projelerimizle gerçekleştirileceğine inandıklarını" söyledi.
# türkiye, hizmet

19 Şub 2024 - 18:03 - Siyaset

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