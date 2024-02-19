BTP Derince Belediye Başkan Adayı Solmaz, İshakçılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

Köylünün sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Solmaz, İshakçılar Köyü hizmet bekliyor, bu hizmeti ancak bizim belediye kadrolarımız getirebilir, vatandaş her şeyden şikayetçi tabiri caizse "bir dokunduk bina işittik" dedi. Başkan Adayı Raif Solmaz, "Köylünün Bağımsız Türkiye Partisi söylemeni duyduktan sonra yüzünün güldüğünü ve çözümün bizim projelerimizle gerçekleştirileceğine inandıklarını" söyledi.