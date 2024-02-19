Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.

YÖK’TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurumu’ndan atılan imzaların ardından şu açıklama yapıldı:

- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önderliğinde Bakü’de bir ortak üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

- İki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini yeni bir boyuta taşıyacak “Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi”nin Bakü’de kurulmasına ilişkin anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in huzurunda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle imzalandı.

- Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan’a taşıyacak.

- Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

- Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek köklü Türk üniversitelerinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni bir yükseköğretim modeli olarak bölgesel ve uluslararası üniversite adaylarına hitap edecek."