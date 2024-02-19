Bakan Göktaş açıkladı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin kamu kurumlarına atanmalarını sağlayan bir etkinliğe katıldı.
Bakan Göktaş, bu platformda yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde bir seferde en büyük personel alımını gerçekleştireceklerini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz.
Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz.
Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.