- Gündem

Bakan Göktaş açıkladı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kısa bir süre içinde 8 bin kişilik bir ekiple, bir seferde en yüksek personel alımının gerçekleştirileceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Bakan Göktaş açıkladı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak! mask

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin kamu kurumlarına atanmalarını sağlayan bir etkinliğe katıldı.

Bakan Göktaş, bu platformda yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde bir seferde en büyük personel alımını gerçekleştireceklerini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde: 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz.

Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz.

Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum."
# büyük, yüksek, Deprem

19 Şub 2024 - 20:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.949.395 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL