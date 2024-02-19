TCDD 95 işçi alacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), belirsiz süreli sözleşme kapsamında işe almak üzere toplamda 95 işçi arıyor. Bu işçiler arasında 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcısı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) bulunuyor.

Başvuru ne zamana kadar?

Başvurular, KPSS şartı olmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat tarihine kadar, adayın çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) üzerinden yayımlanacak.

Şartlar neler?

Makine bakımcısı, teknisyen ve kaynakçı pozisyonları için başvuran adayların, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl deneyim sahibi olduklarını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümleri ile belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca, gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Nasıl başvuru yapılır?

Evrak teslim tarihinden başlayarak, uygulama ve sözlü sınav bilgilerine kadar olan süreçler ile ilgili duyurular, TCDD'nin resmi internet sitesinin "Duyurular" bölümünde yer alacak. (http://www.tcdd.gov.tr/). Başvuruda bulunan adaylar, İŞKUR tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar arasında yer aldıklarında, noter huzurunda yapılacak kura çekimi öncesinde belgelerini 22 Mart tarihine kadar TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na teslim etmelidir.

Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. İşe alınacak olan işçiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Çankırı ve Afyonkarahisar illerinde görevlendirilecek.