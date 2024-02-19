Yatırımın anahtarı! Dolar mı, gram altın mı? Uzmanlar ne diyor?

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, son dakika açıklamasında gram altın yerine doları tercih etmenin daha avantajlı olabileceğini belirtti.

Hatice Kolçak'tan son dakika!

Son dakika açıklamasında, önde gelen ekonomist Hatice Kolçak, dolar ve altın hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı açıklamada, altın piyasasının seyrine ilişkin öngörülerini paylaşırken, dolarla altın arasında tercih yapmak konusunda da önemli ipuçları verdi. Kolçak, 2024 yıl sonuna dair altın piyasasındaki beklentilerini belirterek, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara vurgu yaptı.

Dolar ile gram altın arasındaki tercih konusunda ise detaylı bir değerlendirme yapan Kolçak, hangi seçeneğin daha cazip olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Güvenilir kaynaklar arasında yer alan Hatice Kolçak'ın değerlendirmeleri, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğinde.

Borç yükünden uzak durun dedi!

Döviz ve altın borçlarına dikkat çeken Kolçak, borçlu olanlara net uyarılarda bulundu. "Döviz veya altın borcunuz varsa, bunlardan kurtulmaya odaklanın. Piyasada belirsizlikler sürüyor; doların geleceği mutlak.. Fakat doların artması gerektiği açık. İhracat sıkıntıda ve rezervler kritik seviyede. Özellikle işletme sahipleri ve esnaflar olarak, döviz veya altın cinsinden borçlarınızı en kısa sürede kapatmalısınız. Döviz veya altınla borçlanmaktan kaçının. TL cinsinden borçlarınızı kastetmiyorum. Kriz dönemlerinde nakit tutmanın önemi büyük.

Kazanmaktan ziyade korumanın ön planda olduğu zamanlardayız. Varlıklarınızı korumaya odaklanın ve nakit akışınızı güvence altına alın. Portföyümüzde zaten borsa ve altın bulunuyor. Ancak ara sıra bu varlıkları yeniden değerlendiriyoruz. Borsa istikrarlı bir seyir izliyor gibi görünüyor. Fakat Mart ayında bir duraksama yaşanabilir.'' dedi.

Dolar mı Yoksa Altın mı?

Hatice Kolçak bu soruya karşı ''yatırım için kesinlikle gram altını tercih etmelisiniz. Kısa vadeli borç ödemeleri için dolar alabilirsiniz. Uzun vadeli düşünüyorsanız, gram altını tercih etmek daha mantıklı olabilir." dedi.

Kaynak: PARA DURUMU