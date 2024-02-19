- Spor

Futbolda Passolig dönemi kapanıyor mu?

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Futbolda Passolig dönemi kapanıyor mu? mask

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

Kaynak: BLOOMBERG

19 Şub 2024 - 21:04 - Spor

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