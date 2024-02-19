Hidrojenli Karsan teste çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Hidrojen yakıtlı otobüs kullanan şehirleri ziyaret ederek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldık. Bu sistemin kaybedeni yok. Bizim sürekli kendimizi yenilememiz lazım. Bu işin fizibilitesini yaptık. Hidrojenli otobüsler 500 kilometre gidebildiği gibi egzozundan su buharı çıkıyor. Bu da havanın kirlenmemesi, temiz ulaşım ve yeşil ulaşım anlamına geliyor. Yerli ve milli diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye yüzyılında bu özgüvenle bu şehre yeşil şehir, akıllı şehir ve yeşil ulaşım, akıllı ulaşım konusunda her türlü desteği vereceğiz. Karsan ailesine bu hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldukları ve yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz.” dedi.

100 milyon km yaptı Karsan olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen sektör yetkililerinden Okan Baş ise, “Bugüne kadar bin adet elektrikli otobüsümüz Avrupa ve Kuzey Amerika’da 100 milyon kilometrenin üzerinde tecrübe kazandı. Gaziantep, ülkemizin en önde gelen ve özellikle yeşil dönüşümde öncülük yapan şehirlerinden. Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüsümüzü ilk defa Gaziantep'te görücüye çıkardık. Bu, bizim için büyük bir gurur.” dedi.

Karsan’ın hidrojen yakıt teknolojisine adım atarak toplu ulaşımda yeni bir çağ başlattığını ifade eden Okan Baş, “Hidrojen yakıt hücreli araçlar toplu ulaşımda henüz çok yeni bir teknoloji. Avrupa’da şu anda şehir içi otobüs pazarının yüzde 2’si hidrojen teknolojisine sahip. Fakat 2030 yılına gelindiğinde hidrojenli araçların, pazarın yüzde 15’ine hakim olacağını ve yıllık 2 bin adedin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Karsan olarak biz de, bu pazara hızlı giriş yaparak şehir içi ulaşımdaki hidrojenli dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.