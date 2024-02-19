Bakan Bayraktar duyurdu: İliç'teki maden göçüğünde arama faaliyetleri durduruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçiyi arama-kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu açıkladı.

HEYELAN RİSKİ ARTTI, ARAMA FAALİYETİ DURDU

Bakan Bayraktar, "Heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Arama faaliyetleri durduruldu" dedi.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün itibarıyla Çevre Şehircilik Bakanlığımızın buradaki laboratuvarlarında ve Ankara’ya gönderdikleri numunelerde endişe edilecek bir olumsuzluk söz konusu değil. Diğer günlerde olduğu gibi bugün de bu alanda çok şükür bir sıkıntı görmüyoruz. Baraj tarafındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz.

“Heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız, ona gayret ediyoruz. Bu konuda belki yarın sabah ve öğlene kadar yapacağımız çalışmalarda daha net bir tablo önümüze koyacağız gibi gözüküyor. Şu anda bu yoğun heyelan olmuş toprağın kaldırılması ve istifleneceği yeni alanla alakalı birkaç alternatif üzerinde çalışıyoruz. Birkaç lokasyon var tespit ettiğimiz. Heyelan riski ortadan kalktığı zaman bu toprağın oraya aktırılmasıyla ilgili süreci başlatacağız.”

BAKAN YERLİKAYA: ŞU ANDA OLUMSUZ BAKIYORUZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "24 saat durmadan her iki kitledeki bakiye kalan kütlenin stabil değil aktif olduğunu söyledik. Bir tarafı kesinlikle dün durdurduk. Tekrar güvenli ortam kazanılır mı kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Şu anda hocalarımızın söylediği bu. Diğer tarafın ne olacağını şu an için kestirmek mümkün değil" dedi.

Kaynak: CUMHURİYET