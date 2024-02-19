19 Şub 2024 - 22:45- Siyaset G:

Başkan İnce'den Şevki Yılmaz'a sert yanıt!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet’in kurucularını kastederek açıklamalarda bulunan Şevki Yılmaz’a şiirle yanıt verdi

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Başkan İnce'den Şevki Yılmaz'a sert yanıt! mask

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” açıklamasında bulunan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’a şiirli bir yanıt verdi.

İnce’nin “ Atatürk’e soysuz demiş itin birisi / soysuz kimmiş babana sor hele” sözleriyle başladığı şiirin tamamı şöyle:

“Atatürk’e soysuz demiş itin birisi

Soysuz kimmiş babana sor hele

Arı namusu çatlamış ayı irisi

Sen bizim köylerden geç hele

Bu herifin önü sonu ayandır

Anlayana benim sözüm beyandır

Seni adam yerine koyan hayvan oğlu hayvandır

Gel de o sözü burada söyle hele”
# Atatürk, Şevki Yılmaz

19 Şub 2024 - 22:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

Hasan - Çok güzel söylemiş Muharrem İnce tebrikler...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 00:10
01

Emekli - Şevkiye kızmaya gerek yok şevki bu gücü kimden alıyor da böyle konuşuyor.nerdee MHP boş ver şevki konuşuyorsa iktidar izin verdiği için konuşuyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 23:28
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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