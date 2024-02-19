Başkan İnce'den Şevki Yılmaz'a sert yanıt!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” açıklamasında bulunan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’a şiirli bir yanıt verdi.
İnce’nin “ Atatürk’e soysuz demiş itin birisi / soysuz kimmiş babana sor hele” sözleriyle başladığı şiirin tamamı şöyle:
“Atatürk’e soysuz demiş itin birisi
Soysuz kimmiş babana sor hele
Arı namusu çatlamış ayı irisi
Sen bizim köylerden geç hele
Bu herifin önü sonu ayandır
Anlayana benim sözüm beyandır
Seni adam yerine koyan hayvan oğlu hayvandır
Gel de o sözü burada söyle hele”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hasan - Çok güzel söylemiş Muharrem İnce tebrikler...
Eses41 - Ne güzel söylemiş cuk oturmuş
Emekli - Şevkiye kızmaya gerek yok şevki bu gücü kimden alıyor da böyle konuşuyor.nerdee MHP boş ver şevki konuşuyorsa iktidar izin verdiği için konuşuyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.