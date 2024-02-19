Deva Partisi'nin Başiskele Adayı Mehmet Fatih Yaşar oldu

Mehmet Fatih YAŞAR Kimdir?

Öğretmen anne ve babanın 2. çocuğu olarak 06 Şubat 1976 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Altı aylıkken anne ve babasının tayini Kırşehir’in Çiçekdağı kazasına çıkması nedeniyle 1981 yılına kadar Çiçekdağı’nda yaşadı ve ardından baba memleketi olan Şanlıurfa’ya taşındı. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra 1993 ile 1998 yılları arasında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü okudu. Üniversite hayatını tamamladıktan sonra 2000-2006 yılları arasında çok uluslu ilaç firması olan Lilly İlaç Ltd. Şti. de Tıbbi Satış Temsilcisi olarak çalıştı.

2006 yılı kasım ayında istifa ederek Şanlıurfa’da ÇED Çevre Denetim firmasını kurdu. Bu firma çatısı altında yedi yıl Çevre Mühendisliği, ISO 9001, 18001, TSE Hizmet Yeri, TSE ürün belgelendirme gibi konularda danışmanlık faaliyetleri sürdürdü. 2013 yılında 6331 sayılı yasanın devreye girmesiyle birlikte Kocaeli ilinde Başarı İş Güvenliği Hizmetleri’ni kurarak iş sağlığı ve güvenliği sektöründe çalışmalara başladı.

Mehmet Fatih YAŞAR 2013 yılında Kocaeli’ ne geldikten sonra Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurmuş olduğu Başarı İş Güvenliği Hizmetleri şirketini 2015 yılında Kocaeli’nin gözbebeği olan Başiskele ilçesine taşıma kararı aldı. Tüm işlerini Başiskele ilçesine taşıdıktan sonra iş hayatında hızla büyümeye başladı ve kendi sektöründe önde gelen iş insanları arasına girmeyi başardı. Çevre esnaf ve işletmeler tarafından çalışma azmi, dürüstlüğü, vizyonu ve planlı çalışmalarıyla tanınan Mehmet Fatih YAŞAR o tarihlerde Başiskele’nin daha fazla gelişmesi için neler yapılabilir, Başiskele ilçesine ne gibi katkılar sağlanabilir gibi konularda sürekli olarak planlar yapmaktaydı. Bu düşüncelere kapıldığı günlerde Ali BABACAN’ın kurduğu DEVA Partisi’ne, Başiskele İlçe Yönetimi kurucu üyeleri arasında yer alarak üye oldu. O günden itibaren Deva Partisi Başiskele İlçe Teşkilatının çeşitli birimlerinde görev aldı. İlk görevi olan Parti İçi Eğitim ve İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı çalışmalarını sürdürürken, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevine getirildi. Aralık 2021 tarihinden 30 Kasım 2022 tarihine kadar bu birimde birim başkanı olarak görev aldı. 30 Kasım 2022 tarihinde Başiskele Kurucu İlçe Başkanı Sn. Görkem Bora TANER’in parti içi görev değişikliğinden sonra Deva Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Çalışkanlığı, azmi, vizyoner duruşu ve dürüst yapısı parti yöneticileri tarafından da hızlıca fark edildi. Mehmet Fatih YAŞAR Deva Partisi Başiskele İlçesi için yükselen bir değer olma yolunda ilerlerken 31 Mart 2024 seçimleri için “Bende varım” diyerek Başiskele İlçe Belediye Başkanlığına aday olma kararı aldır. Deva Partisinden adaylık başvurusuyla birlikte Deva partisi İl Başkanı ve Deva Partisi Genel Merkez Yönetiminin takdiriyle Belediye Başkan Adaylığını resmiyete kavuşturdu.

Mehmet Fatih YAŞAR üniversite öğrencisi bir kız babasıdır.