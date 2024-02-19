BBP'NİN MECLİS ÜYELERİ ADAYLARI BELLİ OLDU

Listede Büyük Birlik Partisi’nde İl Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Aladağ, listelerin geçmesi durumunda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, İzmit Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek. BBP İzmit’te bir belediye başkan yardımcılığı alırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 6 ilçe için ise meclis üyesi isimleri belirlendi.
İşte o isimler;
İzmit Belediye Meclis Üyesi Batikan Mehmet Akballı ile Gökhan Aladağ
Derince Belediye Meclis üyesi Samet Çetin
Körfez Belediye Meclis üyesi Selim Öztürk
Kartepe Belediye Meclis üyesi Sedat Bal
Darıca Belediye Meclis üyesi Vedat Yılmaz
Kandıra Belediye Meclis üyesi Murat Küçüktecer
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.