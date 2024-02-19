BBP'NİN MECLİS ÜYELERİ ADAYLARI BELLİ OLDU

Listede Büyük Birlik Partisi’nde İl Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Aladağ, listelerin geçmesi durumunda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, İzmit Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek. BBP İzmit’te bir belediye başkan yardımcılığı alırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 6 ilçe için ise meclis üyesi isimleri belirlendi.

İşte o isimler;

İzmit Belediye Meclis Üyesi Batikan Mehmet Akballı ile Gökhan Aladağ

Derince Belediye Meclis üyesi Samet Çetin

Körfez Belediye Meclis üyesi Selim Öztürk

Kartepe Belediye Meclis üyesi Sedat Bal

Darıca Belediye Meclis üyesi Vedat Yılmaz

Kandıra Belediye Meclis üyesi Murat Küçüktecer