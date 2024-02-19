6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (20 Şubat Salı) Gölcük, Kandıra, Kartepe, Karamürsel, Çayırova, Derince olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.

PK Kodu İl İlçe Mahalle Cadde-Sokak Planlanan Tarih Başlama Saati Bitiş Saati 56515 KOCAELİ GÖLCÜK DONANMA 161. SK., 190. SK., 191. SK., 192. SK., 197. SK., 199., 199. SK., 201. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 250. SK., 260. SK., 262. SK., 264. SK., 265. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., ANAFARTALAR CD., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İZNİK CD., MEVLANA CD., PAZARLIDERE CD., YEŞİLIRMAK CD. 20.02. 2024 09:00 16:00 56820 KOCAELİ KANDIRA BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, CUMHURİYET CD., ÇEŞME SK., DİNÇ SK., NAZ SK., OZAN SK., TUNÇ 20.02.2024 09:00 15:30 56918 KOCAELİ KARTEPE PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER 20.02.2024 09:00 17:00 56923 KOCAELİ GÖLCÜK EREĞLİ, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD. 20.02.2024 09:30 17:30 56924 KOCAELİ GÖLCÜK HISAREYN MERKEZ ORHANGAZI 20.02.2024 09:00 17:00 56979 KOCAELİ KARTEPE BALABAN BALABAN BAYRAK SK., ÇAYKARA SK., TAŞLI TARLA SK. 20.02.2024 09:00 17:00 56997 KOCAELİ KARAMÜRSEL EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK. 20.02.2024 09:00 17:00 56999 KOCAELİ ÇAYIROVA AKSE 553. 20.02.2024 09:00 12:00 57000 KOCAELİ ÇAYIROVA AKSE 545. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 554., 554. SK., İHSAN DEDE CD 20.02.2024 09:00 12:00 57019 KOCAELİ DERİNCE TAHTALI A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER 20.02.2024 09:00 17:00