19 Şub 2024 - 23:54 - Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de yarın (20 Şubat 2024 Salı) hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 11 derece olarak tahmin ediliyor. İşte detaylar...