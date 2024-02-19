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Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de yarın (20 Şubat 2024 Salı) hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 11 derece olarak tahmin ediliyor. İşte detaylar...

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
SALI24.00 - 03.00889329
SALI03.00 - 06.00669526
SALI06.00 - 09.008889410
SALI09.00 - 12.009971720
SALI12.00 - 15.00111164419
SALI15.00 - 18.0099701126
SALI18.00 - 21.009980421
SALI21.00 - 24.007792310

19 Şub 2024 - 23:54 - Gündem

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