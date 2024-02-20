Bülent Sarı'dan zehir zemberek Şevki Yılmaz açıklaması!

Gerici Şevki Yılmaz, katıldığı "payitaht” düğününde yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. İsim vermeden Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kurucu kadrosunu hedef alan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” dedi
DÜŞMANIN ARTIKLARI...
Bu sözlere ilişkin CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı zehir zemberek bir açıklamada bulundu. Sarı açıklamasında " Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana düşmanın artıkları ona ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmaya devam etmektedir.
SOYTARILIK
Uzun yıllardır devam eden bu soytarılık yıllar içinde iktidar desteği ile katlanarak devam etmektedir. Fütursuzca saldırılarına devam eden cenahın güç aldığı iktidar şunu hatırlatmalıdır; Cumhuriyete muhalefet eden iktidar meşrutiyetini kaybetmiştir.
MEHMET AKİF YILMAZ MUHALEFET ETMELİDİR
Ülkenin millî değerlerine bir düğünde kabul edilemez sözlerle saldıran Şevki Yılmaz isimli şahsa Cumhuriyetin verdiği imkânlarla bugün milletin meclisinde bulunan oğlu AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz muhalefet etmelidir.
SAVCILAR SESSİZ
Biz bu sözlere gerekeni şu saate kadar Cumhuriyetin şerefli bir savcısının soruşturma açmasını bekledik. Ne yazık ki açılmadığını üzüntüyle gördük.
CHP VAR OLDUKÇA
Her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi var olduğu sürece Cumhuriyete de Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e de saygısızlık yapana gerekli cevabı vermeye devam edeceğiz.''ifadelerini kullandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.