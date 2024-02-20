Altın Kiraz’da heyecan dorukta

Önceki akşam oynanan beşinci gün maçlarında takımlar sahada müthiş bir mücadele örneği sergilediler.

İLK MAÇ NEFES KESTİ

Günün ilk maçında Mehmet Ak Auto ile Klimasist takımları kozlarını paylaştı. Maçın hemen başında etkili olmaya başlayan Mehmet Ak Auto art arda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Sonrasında Klimasist oyunda dengeyi sağladı ve skoru 2-1’e getirdi ve devre bu skorla bitti. İkinci yarıyı da iki takım karşılıklı ataklarla ve 1’er golle geçirdi ve mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

M.A. GOLD GAYRİMENKUL-EMLAK 3 PUANA RAHAT UZANDI

Günün ikinci müsabakasında M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak ile Ova Kasap takımları puan mücadelesi verdi. Maçın ilk yarısına M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak takımı iyi başladı ve 2-0’ı buldu. Her ne kadar Ova Kasap skora eşitliği getirse de M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak, oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve iki devrede bulduğu gollerle maçı 8-3 kazandı ve haftaya 3 puanla başladı.

MEHMET AK AUTO: 3 KLİMASİST: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Ramazan Yıldız

MEHMET AK AUTO: Emrah Çelik ***, Sefa Oruç ***, Ersoy Durmaz ** (Murat Baykara **), Tolgahan Salihoğlu ***, Mert Yıldız **, Enes Çengelcik **, Ramazan Uğur Güneysu **

KLİMASİST: İlyas Kar ***, Gökhan Durmuş **, Cihan Tembel ***, İsmail Kar ***, Yunus Akbulut **, Barış Altuntaş ***, Ali Sak **

GOLLER: Tolgahan Salihoğlu, Sefa Oruç (2) (Mehmet Ak Auto), Cihan Tembel, İsmail Kar, Barış Altuntaş (Klimasist)

M.A. GOLD GAYRİMENKUL-EMLAK: 8 OVA KASAP: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Ramazan Yıldız

M.A. GOLD GAYRİMENKUL-EMLAK: Kayhan Zaman **, Zafer Durmaz ***, İbrahim Keskin ***, Arda Kaval ***, Önder Esen **, Alper Gör **, Cem Tüylü *** (Hacı Ali Gök ***)

OVA KASAP: Murat Ünlü *, İbrahim Ünlü ** (Ümit Kıymaz), Nurullah Parlak **, Muhammet Biçer *** (Bayram Uymaz *), Murat Cangül **, Alaattin Ünal *** (Aytekin Çakır *), Kamil Cangül ** (Metin Demir **)

GOLLER: İbrahim Keskin (3), Arda Kaval, Cem Tüylü (3), Hacı Ali Gök (M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak), Muhammet Biçer (2), Alaattin Ünal (Ova Kasap)

SARI KART: Alper Gör (M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak)