- Asayiş

Sakarya'da kan donduran cinayet

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Sakarya'da kan donduran cinayet
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Konuralp Mahallesi 2034. Sokak’ta, A.Y. (65) ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir’i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da kan donduran cinayet

KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
# sağlık, yüksek

20 Şub 2024 - 00:43 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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