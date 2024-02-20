Sakarya'da kan donduran cinayet

Konuralp Mahallesi 2034. Sokak’ta, A.Y. (65) ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir’i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.