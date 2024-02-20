İnşaat işçisi 5'inci kattan düşerek öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde Yeni Mahalle Kemal Paşa Bulvarı'ndaki inşaatın 5 katında çalışan işçi Bayram Y. dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bayram Y'yi Akşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bayram Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.