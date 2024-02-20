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İnşaat işçisi 5'inci kattan düşerek öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı
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İnşaat işçisi 5'inci kattan düşerek öldü mask

Konya'nın Akşehir ilçesinde Yeni Mahalle Kemal Paşa Bulvarı'ndaki inşaatın 5 katında çalışan işçi Bayram Y. dengesini kaybederek düştü. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bayram Y'yi Akşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Bayram Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
# yeni, sağlık

20 Şub 2024 - 01:13 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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