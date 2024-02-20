Kayıp mürettebat Bandırma Körfezi’nde aranıyor

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını bulmak için çalışmalar, 5. günde de dört koldan devam etti. Bandırma merkezli 911 Arama Kurtarma Derneği, Bandırma Körfezi’nde gün boyu arama çalışması yürüttü. Ekipler, Karşıyaka ile Tatlısu Mahallesi arasına yoğunlaşarak, denizin üzerinde arama çalışmasını sürdürdü. Ekipler tarafından çevredeki koylar ve kayalıklar deniz araçlarıyla detaylı şekilde incelendi ancak Bandırma Körfezi’nde yürütülen çalışmalar 5. günde de bir sonuç vermedi.
Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, 911 Arama Kurtarma Derneği’nin arama faaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.