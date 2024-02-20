Yıldızlı: "Haddini bil Şevki Yılmaz"

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, katıldığı bir cemiyette Atatürk ve cumhuriyete yönelik hakaret içeren sözleri gündem olan eski Refah Partili Şevki Yılmaz'a sert cümlelerle cevap verdi. "Atatürk'e soysuz deme küstahlığında bulunanlar, 6.filoya secde edenlerin günümüzdeki uzantılarıdır^" diyen Yıldızlı açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi;
"HADDİNİ BİL ŞEVKİ YILMAZ!
Her fırsatta laik Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeyi görev bilen Şevki Yılmaz'ın, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına yönelik hadsiz söylemlerini şiddetle reddediyorum.
Şevki Yılmaz ve onun gibi nicelerinin soyunu, sopunu, namusunu İngilizlerin, Yunanlıların, Fransızların elinden kurtararak onurlu ve özgür bireyler olmalarını sağlayan Atatürk ve milli mücadelenin kahramanlarına hakaret etmek ancak böyle acınası bir zihnin eseri olabilir.
Açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum ki Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına soysuz deme küstahlığında bulunanlar, 6.filoya secde edenlerin günümüzdeki uzantılarıdır.
Hiç şüphe yoktur ki Türk milleti, kalplerindeki vatan ve Atatürk sevgileri ile amacı belli olan bu tip provokatif söylemlere gereken cevabı verecek, bu kirli zihniyete asla geçit vermeyecektir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ger 14 - SOY AGACİN NE DİYOR SEVKİ?VAR SENDE ERMENİLİK YADA İNGİLİZLİK.
Yuvacıklı Selim - şevki doğma büyüme rizeli olup yuvacıkda yerleşen hocadır ne ermeni nede rumdur kimliği çok açıktır başkalarıyla karıştırma hadi naş ol şimdi
İzmitli - Neden Atatürk'ü öne sürüyorsunuz ki
Sizin anlayışınıza yazık Gerçek Atatürkçü olanlar Osmanlıya sahip cikanlardir .Gazi Mustafa Kemal Atatürk sahip çıkmıştır .Osmanlıyi yikanlar hakeret edenler soysuzdur vatan hainidir . Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu olmasaydı şuan bu devlet olmazdı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.