HKP: Şevki Yılmaz'ın soyu hainlere dayanıyor

Gerici Şevki Yılmaz, katıldığı "payitaht” düğününde yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. İsim vermeden Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kurucu kadrosunu hedef alan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” dedi
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Bu sözlere ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi yaptığı yazılı açıklamada “Şevki Yılmaz adlı kaşar Ortaçağcı, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kuruluş Savaşı’mızın Ölümsüz Önderi Mustafa Kemal’e “soysuz” diyerek hakaret etme haysiyetsizliğinde bulundu. Biz de diyoruz ki; Şevki Yılmaz’ın soyu, milyonlarca insanımızın canı pahasına zafere ulaştırdığımız Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızı daha en başından arkadan hançerleyen emperyalist uşağı hainlere dayanır. O zamanlar İngiliz Emperyalizmine hizmet eden halk düşmanlarının torunları, bugün de tıpkı Şevki Yılmaz adlı Ortaçağcı insan sefaleti gibi ABD-AB Emperyalist Haydutlarına uşaklık etmektedir. Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’un söylediği gibi; Mustafa Kemal, Bayrak demektir Türkiye Cumhuriyeti için. Bu Devletin, bu Cumhuriyetin kurucusudur, kurucu lideridir Mustafa Kemal. Ona saldırmak Bayrağa saldırmakla eşdeğerdir. Mustafa Kemal’e karşı yapılan bu hakareti sineye çekmeyeceğiz!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mühendi̇s - çok safsınız yahu , şevki sizinle eğleniyor gazınızı alıyor bir iki bağırıp oh işimizi yaptık diye köşenize çekileceksiniz bak gazetede adama kaç manşet yer vermişler şevki saflarını sıklaştırdı hemşoları soydaşları ile dincileri bir araya topladı .gündemide değiştirdi . ne oldu emeklilerin ağlaması ? ne oldu erzincandaki siyanürlü maden ve ortakları ? ŞEVKİ KONUŞMASAYDI ONLAR KONUŞULACAKTI .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.