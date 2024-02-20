HKP: Şevki Yılmaz'ın soyu hainlere dayanıyor

Gerici Şevki Yılmaz, katıldığı "payitaht” düğününde yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. İsim vermeden Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kurucu kadrosunu hedef alan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” dedi

DÜŞMANIN ARTIKLARI...

Bu sözlere ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi yaptığı yazılı açıklamada “Şevki Yılmaz adlı kaşar Ortaçağcı, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kuruluş Savaşı’mızın Ölümsüz Önderi Mustafa Kemal’e “soysuz” diyerek hakaret etme haysiyetsizliğinde bulundu. Biz de diyoruz ki; Şevki Yılmaz’ın soyu, milyonlarca insanımızın canı pahasına zafere ulaştırdığımız Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızı daha en başından arkadan hançerleyen emperyalist uşağı hainlere dayanır. O zamanlar İngiliz Emperyalizmine hizmet eden halk düşmanlarının torunları, bugün de tıpkı Şevki Yılmaz adlı Ortaçağcı insan sefaleti gibi ABD-AB Emperyalist Haydutlarına uşaklık etmektedir. Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’un söylediği gibi; Mustafa Kemal, Bayrak demektir Türkiye Cumhuriyeti için. Bu Devletin, bu Cumhuriyetin kurucusudur, kurucu lideridir Mustafa Kemal. Ona saldırmak Bayrağa saldırmakla eşdeğerdir. Mustafa Kemal’e karşı yapılan bu hakareti sineye çekmeyeceğiz!”